EN IMAGES - Les plus belles photos animalières de l'année

19 catégories, 38.575 soumissions de 93 pays. Comme tous les ans, la compétition photographique "Wildlife Photographer of the Year" du Muséum d'Histoire naturelle de Londres, a attiré de nombreux participants. Les lauréats et leurs clichés, qui soulignent la beauté de la nature et sa fragilité, ont été dévoilés lors d'une cérémonie, le mardi 11 octobre.

C'est une Américaine, Karine Aigner, qui a remporté le prix de la photo de l'année. À 16 ans, le jeune thaïlandais Katanyou Wuttichaitanakorn a remporté pour sa part le prix du jeune photographe animalier de l'année. TF1info vous dévoile sa sélection : dix clichés sur les dix-neuf primés.