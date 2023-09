EN IMAGES - Martinique : la majestueuse montagne Pelée entre au patrimoine mondial de l'Unesco

Avec cette entrée sur la liste du patrimoine mondial, la Martinique acquiert son troisième label Unesco en deux ans, après celui de réserve de biosphère et celui décerné pour "les bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel" concernant la yole ronde, une embarcation traditionnelle. "C'est un moment historique pour la Martinique, mais au-delà, pour la Caraïbe et le monde entier", s'est réjoui le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, qui voit dans cette inscription sur la liste du patrimoine mondial "un outil puissant et précieux de conservation" et "l'expression d'une identité écologique".