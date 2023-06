EN IMAGES - New York dans un épais brouillard à cause des méga-feux au Canada

Le Canada brûle et les États-Unis sont enfumés. Alors que plus d'une centaine de feux sont toujours hors de contrôle au Canada, en proie aux flammes depuis début mai, les conséquences se sont propagées bien au-delà des frontières. Les méga-feux ont ainsi dégagé un voile orange qui, poussé par le vent, a enveloppé plusieurs grandes villes canadiennes, jusqu'à atteindre New York.