Plus d'un réacteur nucléaire sur deux à l'arrêt : comment en est-on arrivé là ?

Cette situation ne pouvait pas plus mal tomber. Alors que le contexte international rend la question de l'énergie particulièrement sensible, la production du parc nucléaire français est fragilisée. Actuellement, sur les 56 réacteurs qui se trouvent en France, 29 sont à l'arrêt.

Les raisons sont multiples. Des suspensions d’activité étaient prévues pour les centrales les plus anciennes dans le cadre de leur visite décennale. D’autres opérations de maintenance plus légères se sont ajoutées et ont été effectuées simultanément, alors même qu’elles avaient été prévues de manière plus échelonnée dans le temps. La faute à la crise sanitaire qui a reporté ces opérations.