Énergie : se dirige-t-on vers un black-out l'hiver prochain ?

Les Français pourraient-ils manquer d'électricité et de gaz l'hiver prochain ? Le risque de tensions d'approvisionnement existe, a averti ce lundi le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Jean-François Carenco, dans les colonnes des Échos. Il a appelé tous les Français et les entreprises à tirer sur le frein à main et à réaliser des économies d'énergie, "sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain".

En cause, en premier lieu, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le gaz russe. Le pays de Vladimir Poutine livre plus de 40% du gaz utilisé au sein de l'Union européenne. Si la France en est moins dépendante que ses voisins, 17% du gaz naturel importé dans notre pays provient de Russie, selon le ministère de la Transition écologique. Un taux loin d'être majoritaire (la France dépend à 36% de la Norvège, par exemple), mais non négligeable.

Or, de nombreuses incertitudes existent sur les livraisons – la Russie demande à être payée en roubles, ce que le G7 refuse – et l'ombre d'un embargo européen sur le gaz russe plane toujours, plusieurs voix politiques, y compris parmi les candidats à l'élection présidentielle, s'élevant pour imposer une telle sanction. Surtout, le prix des hydrocarbures a d'ores et déjà flambé.