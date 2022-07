Énergie : les dessous de l’ivresse soudaine de la sobriété

Les appels à la sobriété se multiplient pour de bonnes et de moins bonnes raisons, car l'évidence porte souvent un cruel mensonge et la logique une pitoyable contradiction. Commençons par les majors de l’énergie qui nous implorent soudainement d’économiser l’énergie. Restons lucides, ce n’est pas pour que nous émettions moins de CO2, mais parce qu’ils ne pourront pas nous vendre du gaz et du pétrole qu’ils n’auront pas ! C’est une nuance importante, car n’oublions pas que tant que l’énergie sera facturée au volume sans vraiment pénaliser le CO2 émis, il est aussi improbable que les énergéticiens nous poussent à moins consommer qu’un crocodile se présente spontanément dans une maroquinerie !