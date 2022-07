Énergie : le charbon sert-il encore à produire 40% de l'électricité mondiale ?

Le graphique ci-dessus (accessible aussi via ce lien) nous montre que le charbon était utilisé en 2019 pour produire près de 37% de l'électricité mondiale. Plus que toute autre source de production. Le nucléaire, largement majoritaire en France, constitue un dixième de la production, soit presque autant que les énergies renouvelables. Le gaz naturel et l'hydraulique (respectivement 24 et 16%), constituent également des sources d'énergie prédominante dans le paysage mondial.