Éolien offshore : un vent de discorde souffle entre la Belgique et la France

Le ministère belge reproche au projet de mettre les éoliennes "dans l'espace aérien contrôlé par la Belgique", ce qui est jugé "préoccupant" pour la sécurité du trafic au départ et à destination de la base militaire de Coxyde. Il risque aussi de compliquer d'éventuelles opérations de sauvetage dans cette zone et de bloquer "des routes maritimes historiques entre le Royaume-Uni et le port d'Ostende".

Le ministère belge a proposé en juin dernier de déplacer le parc de 5 km plus au large en mer, ce qui "pourrait résoudre presque toutes les objections formulées par la Belgique". La Commission européenne doit rendre un avis motivé d'ici trois mois après avoir entendu les arguments des deux États membres. Si les résultats ne conviennent pas à la Belgique, le pays pourra toujours saisir la Cour européenne de justice.