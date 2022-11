Énergie : EDF appelée à exploiter au maximum les éoliennes et les barrages pour passer l'hiver

Le gouvernement français au travail pour passer l'hiver. L'exécutif a demandé à EDF, et plus largement aux autres énergéticiens, de prendre des mesures pour débrider barrages et parcs éoliens afin de faciliter l'approvisionnement électrique du pays dans les prochains mois, après l'annonce d'une indisponibilité prolongée de certains réacteurs nucléaires.

Dans un courrier au PDG d'EDF daté de vendredi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lui demande "de tout mettre en œuvre pour dégager de nouvelles marges de manœuvre pour le passage de l'hiver", ce qui "passe, notamment, par la maximisation de la production renouvelable de l'entreprise". Cela signifie augmenter "de manière anticipée la puissance des concessions hydroélectriques", écrit-elle.