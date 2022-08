Vague de chaleur : EDF pourrait abaisser sa production nucléaire, un réacteur à l'arrêt ?

Chaque centrale a ses propres limites réglementaires de température de rejet de l'eau à ne pas dépasser, afin de ne pas échauffer les cours d'eau environnants et d'en protéger la faune et la flore. Les centrales pompent en effet l'eau pour le refroidissement des réacteurs, avant de la rejeter. La réglementation prévoit de possibles dérogations temporaires sur certains sites et certaines ont récemment été accordées à quatre centrales pour qu'elles puissent fonctionner pendant les fortes chaleurs.