Énergies renouvelables : ce que prévoit le gouvernement pour développer le photovoltaïque

Emmanuel Macron souhaite accélérer le développement des énergies renouvelables sur tout le territoire, alors le gouvernement passe à l'action. Ce lundi, en Conseil des ministres, était présenté un projet de loi en ce sens. Outre l'éolien, que l'exécutif souhaite accentuer via les installations en mer, le photovoltaïque, basé sur le soleil, devrait prendre une place de plus en plus importante dans les prochaines années.

En effet, le gouvernement entend favoriser l'installation des panneaux solaires de part et d'autre des réseaux autoroutiers, peut-on lire dans le projet de loi, qui doit désormais être débattu au Parlement. À ce jour, un verrou légal rend difficile la délégation des concessions d'exploitation, déplore l'exécutif. Le gouvernement entend donc lever ce blocage juridique par la loi. Toutefois, les sociétés d'autoroutes ne seraient pas dans l'obligation d'installer ces panneaux solaires, même si elles sont "assez demandeuses", estime-t-on du côté des ministères.