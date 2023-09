Éoliennes : des pannes dès 15 ans d'activité, et une durée de vie limitée à 20 ans ?

Quid des dysfonctionnements, des pannes, voire des cas d'éoliennes qui viendraient à s'enflammer en vieillissant ? "Un champ d’éoliennes, ce sont des machines", tranche Paul Franc. "Elles s’entretiennent, il faut prévoir de la maintenance. Tout est question de choix entre le fait de réparer ou d’arrêter la production." Certaines pièces sont plus fragiles que d'autres, à commencer par les pales. "Il s'agit d'un objet technique assez fin, assez similaire au fond à une aile d’avion", glisse Michel Gioria. "Tout ce qui est lié au gel, à la grêle, risque de causer des dégâts à long terme." D'autres pièces comme les turbines peuvent, elles aussi, nécessiter de l'entretien et faire face à des casses. Or, contrairement à des machines situées au sol et qui seraient aisément réparables, les éoliennes se révèlent difficiles d'accès. Ce qui entraîne sans surprise une démultiplication des coûts. Les incendies sont par ailleurs jugés anecdotiques, tant ils sont rares à l'échelle du territoire (jamais plus d'un à deux par an, pour environ 9000 mats installés).

Si la durée de vie dépend pour partie du lieu d'implantation de l'éolienne, elle est aussi influencée par les cours observés sur le marché de l'énergie. Quand les prix de l'énergie sont élevés (comme on le voit à l'heure actuelle), l'exploitation des éoliennes est plus rentable une fois la fin des contrats de revente auprès d'EDF. Ce qui retarde en conséquence le moment où les coûts de maintenance deviendront trop élevés par rapports aux bénéfices escomptés, synonymes de démantèlement des parcs.