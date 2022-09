Énergies renouvelables : est-il vrai que l'on "ne sait pas recycler les éoliennes" ?

Une éolienne, rappelons-le, présente une espérance de vie comprise entre 15 et 30 ans. Se pose alors la question de son recyclage, une fois arrivée en fin de vie. Que se passe-t-il une fois qu'elles sont hors d'usage et démontées ? L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'Ademe), rapporte que "l’acier et le béton", qui représentent "90% du poids d’une éolienne terrestre, [...] sont recyclables à 100%". Tout comme le cuivre et l'aluminium, en quantités moindres puisqu'ils ne représentent qu'à peine 3% du poids global d'une éolienne.

Engie souligne sur son site que "le béton, mis en œuvre pour les fondations, est réutilisé sur d'autres chantiers". L'acier et l'aluminium, quant à eux, "partent en direction de fonderies ou d'aciéries, tandis que les fibres de verre des pales vivent une nouvelle vie, sous forme de bouche à incendie par exemple". Les premières éoliennes arrivées à la fin de leur période d'exploitation ont donné l'occasion à l'entreprise de mesurer sa capacité à recycler les différents composants et matériaux. On apprend ainsi qu'à Port-La-Nouvelle, dans l'Aude, "le premier parc éolien raccordé au réseau en France a été démantelé par Engie, qui a recyclé plus de 96% des composants".