Énergies renouvelables, nouvelles technologies… Quelles solutions pour réduire l’impact carbone du secteur aérien ?

Bioéthanol, hydrogène, solaire… Le secteur aérien utilise de plus en plus de biocarburants et d’énergies renouvelables. Les avions continuent néanmoins à dégager beaucoup de gaz à effet de serre. Les avancées technologiques suffiront-elles à compenser la hausse constante du trafic ?

En 2018, les biocarburants représentaient 0,01 % de l’énergie utilisée par les avions. Dans un rapport, l’ONG internationale sur les transports propres (ICCT) regrette que ce chiffre ne représente qu’une goutte dans un océan de kérosène. Les experts avancent une explication : les biocarburants coûtent actuellement deux à cinq fois plus cher que le kérosène fossile. "Même en production industrielle, les biocarburants comme les e-carburants devront rester très onéreux tant qu’il n’existe aucune taxe carbone ou un autre mécanisme financier", déplore l’étude.

Malgré tout, les nouvelles technologies améliorent la décarbonation des vols. Dans une étude, publiée en 2018 par le cabinet de conseil Carbone 4, les chercheurs estiment que chaque nouvelle génération d’aéronefs réduit les consommations de carburant par passager de 15 à 30 %. "Des programmes de rupture, utilisant potentiellement d’autres énergies comme l’hydrogène ou l’électricité, pourraient permettre d’atteindre une économie de carburant allant jusqu’à 50 %", ajoute l’organisme. Attention, prévient encore l’étude, les technologies ne sont pas encore mûres et ne devraient pas entrer en production avant 2035 pour les moyen-courriers et 2040 dans le meilleur des cas pour les long-courriers. "Ces nouvelles générations d’avion ne pourront contribuer que faiblement à l’objectif de 2050 de réduire les émissions de GES de moitié", déplorent les chercheurs.

Biocarburants, hydrogène, solaire… Quelles sont les énergies les plus prometteuses pour faire voler des avions ?

Les biocarburants, le meilleur atout

Aujourd’hui, les avions embarquent deux sortes de carburants alternatifs. Également appelés “SAF” (Sustainable Aviation Fuels), il s’agit de biocarburants produits à partir de biomasse et d’e-carburants élaborés à l’aide d'électricité, d’eau et de CO2. Les plantes, utilisées pour les premiers, stockent du CO2 en amont et peuvent espérer réduire la consommation de gaz à effet de serre (GES) de 70 à 80 %.

Plusieurs problèmes contrecarrent le développement de ces carburants : l’offre reste limitée. Les compagnies aériennes n’en achètent que par d’infimes quantités. La réglementation du transport aérien international interdit pour l’instant aux avions d’en embarquer plus de 50 % dans leur réservoir. Résultat, elles mélangent ces biocarburants au kérosène fossile et en réduisent largement les effets. Attention, prévient Carbone 4, ces carburants écologiques n’empêchent pas les avions de relâcher des traînées blanches derrière eux, cette condensation à l’effet réchauffant important. L’ICCT rappelle également que les ressources en biomasse durable restent limitées. La concurrence entre différents secteurs du transport risque de s’accentuer pour utiliser cette ressource.

Énergies alternatives en retrait

Derrière les carburants alternatifs, les énergies renouvelables projettent de faire décoller des avions de ligne. Les constructeurs, Airbus en tête, envisagent de propulser des moyen-courriers sur environ 1500 kilomètres avec de l’hydrogène dès 2035. Des ingénieurs parlent d’une réduction de l’empreinte carbone de 65 % (effets hors CO2 inclus). Des projections qualifiées de "spéculatives" par Carbone 4 : "Beaucoup de briques technologiques ne sont pas encore là. Sa forme liquide nécessite de le refroidir à -253° C, il prend trois fois plus de place que le kérosène et il présente en outre des contraintes de sécurité supérieures à ce dernier. L’utilisation de cette énergie nécessite de modifier tout l’écosystème aéroportuaire pour produire, stocker et ravitailler les avions."

Les avions électriques font aussi pâle figure. Les principaux concepts en développement choisissent de se concentrer sur l’hybridation en gardant une propulsion au kérosène. La masse des batteries reste beaucoup trop importante et risque de déséquilibrer le poids optimal de l’avion. Aurélien Bigo, ingénieur spécialiste de la transition écologique dans les transports, reste sceptique : "L’avion solaire, électrique ou à hydrogène concernent de trop petites distances pour limiter l’empreinte carbone du secteur. Ces technologies posent trop de difficultés de mise en œuvre et n’économisent finalement qu’une faible part de la consommation du secteur. L’Agence pour la transition écologique postule que l’hydrogène représentera 7 % de la consommation énergétique des avions en 2050 dans le meilleur des cas."

Éliminer les traînées de condensation

Les traînées blanches représentent plus de la moitié des GES émis par les avions, d’après une étude publiée en 2018 par la revue Nature. Le physicien Bernd Kärcher, à l’origine de l’étude, précise que les vapeurs d’eau produites par les avions ne persistent pas longtemps dans l’atmosphère. "Empêcher la formation de ces nuages pourrait donc constituer une solution rapide pour ralentir le changement climatique", rassure le scientifique. Pour réduire l’apparition des traînées de condensation, il existe des solutions : réduire la teneur en aromatiques du carburant ou utiliser du biocarburant ou des carburants de synthèses issus d’énergies renouvelables. "Une réduction de 80 % du nombre d'émissions de particules de suie réduirait le forçage des cirrus jusqu'à 50 %", affirme Carbone 4. Les scientifiques du cabinet de conseil, soutenu par Jean-Marc Jancovici, assurent qu’il suffirait parfois de dévier la trajectoire de vols traversant des zones propices à la formation de traînées de condensation, notamment par de petits changements d'altitude.

Les scientifiques de tout bord s’accordent sur un point : les avancées technologiques ne permettent pas au secteur aérien de réduire ces émissions de 30 %. Pour tenir sa trajectoire de décarbonation, compagnies aériennes et constructeurs doivent faire preuve de sobriété en limitant le trafic. Le renouvellement accéléré de la flotte mondiale, aujourd’hui de 22 ans en moyenne, sans mesurer les contraintes financières de financement des compagnies aériennes, empêchent le secteur de progresser vers cet objectif. "Tous les leviers, technologiques comme comportementaux, seront nécessaires pour décarboner le transport aérien : en oublier un, comme l’effort sur la limitation du trafic, rend le plan de décarbonation non-viable", avertit Carbone 4.

Appel à solutions

La décarbonation du secteur aérien fait l’objet du 19ᵉ prix Jeunes pour l’environnement présenté par Entreprise pour l’environnement (EPE). Si vous avez des idées pour réduire l’impact carbone du secteur, que vous avez entre 18 et 30 ans, envoyez vos solutions à l’adresse suivante : prix.epe-lci@epe-asso.org ou par courrier à EPE 50 rue chaussée d’Antin 75009 Paris.