Énergie : "l'échec abyssal" du 100% renouvelable prouvé par l'exemple ? Gare à cette démonstration trompeuse

Ingénieur spécialisé en photovoltaïque et réseaux, Damien Salel travaille au sein d'une association nommée Hespul, en pointe sur les questions liées aux énergies renouvelables (EnR) et au photovoltaïque en particulier. Il a lu la démonstration postée au sujet du cas El Hierro et a réagi en mettant en lumière une série d'éléments problématiques dans le raisonnement avancé. Il y voit une forme de "désinformation" subtile, quoique sans expertise professionnelle apparente, d'un usager de Twitter dont plusieurs anciens messages sont marqués d'accents climatosceptiques. Ainsi, des éléments "vrais et étayés se retrouvent décontextualisés" au service d'un message orienté et déformant la réalité.

Plusieurs éléments sont attestés et ne souffrent pas de contestation : le fait par exemple qu'El Hierro ait été présenté entre 2013 et 2014, tant dans les médias que par les autorités locales, comme un territoire allant devenir "la première île au monde alimentée à 100% par des énergies renouvelables". Une décennie ou presque plus tard, il est exact que le résultat escompté n'est pas observé. Les éoliennes installées produisent de l'énergie, c'est exact, mais leur intermittence n'est pas compensée assez efficacement par la station d'énergie par pompage (STEP) qui a été développée en parallèle. Si bien que l'ancienne centrale diesel continue d'assurer une part non négligeable de la production d'électricité.