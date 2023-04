ENQUÊTE - Sécheresse : le modèle espagnol d'irrigation agricole remis en question

Chaque année, les réserves baissent, et faute de précipitations suffisantes, la ressource se fait rare. En clair, il n'y a plus assez d'eau pour satisfaire tout le monde, et les retenues d'eau ne sont tout simplement plus remplies. Serait-ce la fin d'un modèle longtemps considéré comme une solution miracle ? À l'époque, il s'agissait de développer l'agriculture dans les régions semi-arides de la partie méridionale de l'Espagne. Plus de 1200 bassines de ce type, appelées localement "embalses" ou "pantanos", ont été créées entre 1950 et le milieu des années 1990, et sont aujourd'hui remises en question.

Car par endroits, la situation devient critique. De nombreux agrandissements prévus de certaines de ces retenues sont d'ailleurs à l'arrêt, parfois même là où des habitants avaient déjà été expropriés. Le modèle des bassins de rétention espagnols est peu à peu remplacé par celui des usines de dessalement de l'eau de mer. L'Espagne en compte déjà aujourd'hui près de 800.