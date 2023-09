ENQUÊTE - Cactus rares : le trafic international aggrave les risques pour les espèces protégées

La douane a confié près de 500 cactus saisis au muséum. Bien souvent, ils ont parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver ici. "Ce sont des plantes qui viennent directement de leur milieu naturel, qui ont été arrachées au Mexique par des trafiquants", nous explique Jean-Michel Doremus, le responsable des serres botaniques. Certains cactus ont plus de 150 ans, et leur prix de vente très élevé aiguise les appétits. L'ensemble de la saisie que nous montre le botaniste est estimé à plus de 80.000 euros. "Plus ils sont rares, plus les prix augmentent", soupire-t-il.