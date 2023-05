ENQUÊTE - Écoquartiers : derrière la façade écologique, les malfaçons

Dans un appartement visité par notre équipe, les malfaçons électriques créent régulièrement des surtensions, martyrisant les appareils électriques de la locataire. "Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus, et j'en suis à mon troisième", témoigne Nayé Galleron dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "La machine à laver, c'est la quatrième, le frigo pareil, la télé on vient de la changer, il y a eu une coupure de courant sans disjonction (...), on ne sait pas ce qui va sauter la prochaine fois", résume cette habitante de l'écoquartier de à Bretigny-sur-Orge (Essonne). Des changements réguliers des appareils électroménagers, loin de la promesse écologique de départ.