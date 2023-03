ENQUÊTE - Tout ce que l'on jette dans la poubelle jaune est-il vraiment recyclé ?

Le carton et les bouteilles plastiques représentent plus de 40% des déchets. Leurs filières de recyclages sont désormais bien maîtrisées. Dans l'usine de recyclage de plastique visitée par notre équipe, on retrouve notre bouteille d'eau. Elle va d'abord être lavée, avec des millions de ses semblables, pour retirer les étiquettes : deux tonnes sont retirées chaque jour ici, qui finiront à la poubelle. Les bouteilles colorées sont également retirées du flux : les plastiques différents ne peuvent pas être recyclés ensemble, et il faudrait une ligne de tri par couleur.

Les bouteilles transparentes seront découpées, fondues, secouées, au cours de leur passage dans une vingtaine de machines successives. À la sortie, ce sont de petits granulés qui permettront de fabriquer de nouveaux objets en plastique. Retrouvez l'ensemble de l'enquête du 20h de TF1 dans le reportage en tête de cet article.