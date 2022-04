Climat Cantines, un guide de bonnes pratiques pour des cantines durables

ECO2 Initiative n’a pas les moyens d’accompagner les milliers de cantines de France. Le cabinet de consultants ambitionne de rendre ces restaurations autodidactes et a élaboré pour eux un guide riche et précis. Les mairies peuvent y trouver des conseils pour lutter contre le gaspillage, des manières d’optimiser les achats alimentaires et de limiter les résidus dans les repas (pesticides, additifs, OGM, perturbateurs endocriniens, etc.).

Voici quelques inspirations proposées dans ce petit mode d’emploi :

- Ajuster les quantités servies. Pour cela, une cuisson plus basse température permettra de réduire la perte de masse, et ainsi de proposer une quantité suffisante aux enfants tout en réduisant au plus juste les quantités brutes achetées. De plus, réduire légèrement les grammages servis vous permettra de diminuer les coûts en dégageant plus de marge pour vous tourner vers des produits labellisés et/ou locaux.

- Combiner au cours d’un même repas des sources de protéines animales et végétales, que ce repas soit végétarien ou non. Par exemple, il est tout à fait possible de servir une entrée contenant du poisson, suivi d’un plat végétalien, ou de combiner dans un même plat des protéines animales et végétales, par exemple du bœuf et des lentilles : on parlera alors de plat "mixte"

- Diversifier les repas végétariens servis, en évitant les préparations industrielles et en se tournant vers des plats cuisinés "maison".

- Intégrer les protéines végétales (céréales et/ou légumineuses) dans les entrées, les accompagnements et les desserts, pour diversifier et équilibrer les sources de protéines du repas.

- Privilégier les laitages avec grammage à 100 g, achetés en gros contenants, et les "vrais" fromages à diviser en portions.