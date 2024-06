Le service européen Copernicus Climate Change Service a confirmé, mercredi, que le mois de mai est le 12e consécutif à battre des records de températures à travers le monde. Un constat alarmant, alors que l'Organisation météorologique mondiale publie son nouveau bulletin sur les prévisions climatiques d'ici à 2028. Avec une conclusion : les années à venir devraient être encore plus chaudes.

Sacrée année la plus chaude jamais enregistrée, 2023 pourrait rapidement être détrônée. Dans son nouveau bulletin sur les prévisions annuelles à décennales du climat, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) prévient que d'ici à 2028, au moins l'une des années à venir devrait battre le record de chaleur établi l'an dernier. Un "avertissement sévère" qui intervient alors que le service européen Copernicus Climate Change Service (C3S) confirme que ce mois de mai est le 12e mois consécutif à enregistrer des températures record à travers le monde.

+1,52°C en mai

Selon les chiffres de C3S, le mois de mai 2024 a dépassé de 1,52°C les températures moyennes enregistrées sur la période de référence 1850-1900. S'il devient ainsi le 12e mois consécutif à battre un record de chaleur, il est aussi le 11e à enregistrer un mercure global au-dessus de la marque symbolique de +1,5°C, seul le mois de juillet 2023 ayant été un peu plus "frais". "C'est choquant, mais pas surprenant", a commenté dans un communiqué Carlo Buontempo, directeur de C3S. Au total, sur les 12 derniers mois, la température moyenne mondiale a été 1,63°C plus chaude que la moyenne pré-industrielle.

Graphique montrant la hausse des températures ces dernières années par rapport aux niveaux pré-indutriels - C3S

Pourtant, cette série de records de chaleur mensuels "sera considérée rétrospectivement comme relativement froide" si rien n'est fait pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, responsables de la crise climatique, a pointé le responsable, rappelant que "si nous parvenons à très brève échéance à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, nous pourrions revenir à ces 'basses' températures d’ici à la fin du siècle".

86% de chances de battre le record de 2023

Et le défi est grand, car les prévisions pour les quatre années à venir sont inquiétantes. Selon l'OMM, la température moyenne annuelle du globe a 80% de chances de dépasser temporairement de plus de 1,5°C les niveaux pré-industriels d'ici à 2028, et il est même probable à 86% "qu'au moins une de ces années devienne la plus chaude jamais enregistrée, détrônant ainsi l'année 2023" qui s'est terminée, elle, avec une anomalie de température de +1,45°C. Entre 2024 et 2028, la température moyenne mondiale à proximité de la surface devrait ainsi dépasser, chaque année, de 1,1 à 1,9°C les niveaux pré-industriels.

Graphique montrant les anomalies de chaleur sur les 12 derniers mois à travers le monde - OMM

"Nous jouons à la roulette russe avec notre planète", a averti le Secrétaire général de l'ONU, lors de la présentation de ce bulletin élaboré par le Service météorologique du Royaume-Uni (Met Office). "Nous avons besoin de trouver une sortie sur cette autoroute qui mène à l'enfer climatique. La bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui conduisons. C'est au cours des années 2020 que nous perdrons ou que nous gagnerons la bataille pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, sous la houlette des dirigeants actuels".

Un effet la Niña ?

Ces données interviennent alors que l'OMM a confirmé récemment l'arrivée du phénomène La Niña, après le développement depuis un an d'El Niño. Ce dernier, surnommé "l'enfant terrible du climat", est synonyme de hausse des températures globales quand sa petite sœur est connue pour son effet inverse de "clim' de la planète". Un effet qui semble être de plus en plus limité dans le contexte du changement climatique dû aux activités humaines, les climatologues alertant sur un refroidissement "en moyenne très faible" attendu avec le développement de La Niña.

Ainsi, les neuf dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, malgré l'effet de rafraîchissement d'une longue La Niña, qui s'est étalée de 2020 au début de 2023. Quant à El Niño, il a culminé en décembre 2023 et est l’un des cinq plus forts jamais enregistrés, s'ajoutant ainsi aux effets du changement climatique d'origine anthropique. Des éléments à prendre en compte alors que les effets de la hausse des températures sont déjà dévastateurs à travers le monde avec des vagues de chaleur plus extrêmes, des épisodes de sécheresse et de précipitations record, une réduction des nappes glaciaires, des glaces de mer et des glaciers, et une accélération du niveau de la mer et du réchauffement des océans.