Accueil Paysan : une association pour aider les agriculteurs dans la transition écologique

100 000 exploitations agricoles de moins en 10 ans. Sur 50 ans, le nombre de fermes a même été divisé par 4 en France. Plus d’un quart des paysans dépassent la soixantaine d’années tandis que plus de la moitié sont quinquagénaires. Cadences infernales sans vacances, revenus aléatoires, catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses et dévastatrices, adaptation au bio contraignante, etc. Autant de défis qui ne donnent plus envie aux jeunes de s’investir dans une exploitation toujours plus grande et coûteuse.

La protection de l’environnement devient pour les paysans une nécessité. Dans une enquête menée auprès de 1 359 agriculteurs et viticulteurs en février-mars 2021, l’observatoire du groupe BPCE nous apprend que 51 % d’entre eux se disent "engagés dans une démarche agroécologique". Ils restent néanmoins nombreux à "exprimer des besoins d’accompagnement pour investir en matériel (45 %), recevoir de l’aide technique ou acquérir des connaissances (45 %)", précise l’étude. Le bio ne progresse toutefois que de 2 points en deux ans et ne concerne que 13 % des agriculteurs interrogés.

Leur première préoccupation, devant la retraite et la transmission, reste la santé. Pierre-Jean Barthèye, administrateur et en charge de la communication de l’association Accueil Paysan, ne cache pas que beaucoup de ses "copains ont chopé des cancers." Aujourd’hui retraité d’une chèvrerie dans l’Aveyron, l’ancien vice-président du réseau se montre inquiet et loue le rôle de son dispositif : "Le réseau Accueil Paysan défend une agriculture paysanne et un monde rural diversifié, solidaire, écologique et vivant. Nous accompagnons les paysans qui le souhaitent, formons et cherchons des solutions pour aider chacun à s’adapter au réchauffement climatique dans le respect de la nature."