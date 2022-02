Les nouvelles technologies soulagent nature et agriculteurs

Dégradation des sols, appauvrissement des paysages, rivières infestées de nitrates et de phosphates, etc. Les cultures, de plus en plus fragiles et vulnérables, exigent davantage d'engrais, de pesticides et de produits phytosanitaires contre des parasites toujours plus résistants à des traitements non moins dangereux. L’agriculture intensive fait du mal à la nature. Mais difficile de transformer immédiatement notre modèle : chaque jour, la population croît de quelque 200 000 personnes. En 2050, les 10 milliards d’humains auront besoin de plus de nourriture et d’espace. Pour répondre à ce défi, les agriculteurs doivent optimiser la production alimentaire. Aujourd’hui, il devient impératif de le faire sans détruire la planète.

Les nouvelles technologies contribuent à les aider. D’après une étude de l’institut BVA, réalisée début 2019, 8 agriculteurs sur 10 utilisent Internet dans le cadre de leur activité. Le sondage nous apprend également que 67 % des fermiers se servent de produits high tech pour gérer leur exploitation (objets connectés, caméras intelligentes, drones, GPS ou images satellites). Depuis une dizaine d’années, entreprises et start-ups se démènent pour inventer des outils capables de leur faciliter la vie. La France compte désormais plus de 200 start-ups et entreprises référencées dans le domaine de la technologie agricole (AgriTech) et alimentaire (FoodTech). Afin de structurer et d’accélérer le mouvement, le gouvernement a lancé en septembre 2021 French AgriTech. "Objectif : accélérer l’innovation au service de la souveraineté alimentaire. L’Etat consacrera 200 millions d’euros sur 5 ans", promet le ministère de l’Agriculture sur son site.