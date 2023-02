Aires marines, chalutage de fond et surexploitation : le plan décrié de l'Europe pour "verdir" la pêche

Car si l'EU interdit déjà depuis 2016 le chalutage en dessous de 800 mètres de profondeur, pour aider à restaurer les écosystèmes vulnérables des fonds marins, l'usage d'engins de fond mobiles (chaluts, dragues, senne démersale, casiers...) "reste très répandu", notamment dans 80% à 90% des zones exploitables de l'Atlantique Nord-Est et "de nombreux sites 'Natura2000' et autres zones protégées", déplore Bruxelles. De quoi compromettre les objectifs des Vingt-Sept en termes de climat et biodiversité : en raclant les fonds, cette pratique très gourmande en carburant et forte émettrice de CO2 est accusée de détruire des écosystèmes constituant eux-mêmes des puits de carbone, de fragiliser les populations de poissons qui s'y reproduisent, et de favoriser des prises accidentelles "disproportionnées".

La Commission enjoint par ailleurs aux États d'étendre les "aires marines protégées" pour atteindre l'objectif de 30% de l'espace marin fixé dans le plan biodiversité européen, et d'établir des limites aux prises accidentelles pour certaines espèces vulnérables (dauphin du golfe de Gascogne, marsouins, raies...).