Avec la chaleur, un épisode de pollution à l'ozone aura lieu ce mercredi en Ile-de-France

L'ozone est un polluant dit "secondaire" car il n'est pas directement rejeté par une activité. Il est issu de réactions chimiques, sous l'effet du soleil, impliquant des polluants présents dans l'air, comme les oxydes d'azote, émis principalement par le trafic routier et les composés organiques volatils (hydrocarbures, solvants...) rejetés par l'industrie.

C'est un gaz irritant qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. L'ozone peut donc provoquer des "irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques", précise la préfecture. "À long terme, des liens sont observés avec la mortalité respiratoire et cardio-respiratoire, notamment pour des sujets prédisposés par des maladies chroniques (pulmonaires, cardiaques, diabète), avec l’asthme (incidence ou sévérité) et la croissance de la fonction pulmonaire chez les jeunes", détaille de son côté Airparif.