Alerte sur le déclin dramatique des hirondelles en France

Elles sont synonymes d'arrivée du printemps, mais se font de plus en plus rares en France. Ces dix dernières années, les populations d'hirondelle ont décliné de façon "dramatique", alerte la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiqué. Une baisse de 33% pour l'Hirondelle de fenêtre et de 41% pour l'Hirondelle rustique. Selon l'Office français de la Biodiversité, les effectifs de certaines espèces ont même diminué de plus de 80% des dernières décennies.

Une baisse des populations due au changement climatique, à l'emploi de produits phytosanitaires, à la diminution des populations d'insectes, mais aussi à la dégradation de leur habitat. Car les oiseaux nichent "principalement dans ou sur des bâtiments", rappelle l'OFB, et les constructions modernes "n'offrent plus les conditions favorables à l'implantation de leurs nids". L'artificialisation et l'imperméabilisation des sols en France jouent également un rôle dans la disparition des très symboliques hirondelles, avec la disparition de la boue, "matériau privilégié dans la construction de leur nid".