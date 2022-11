De micro-forêts urbaines font revivre et respirer les centres-villes

7,6 milliards de tonnes par an. Il s’agit de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) absorbée par les forêts de la planète. Avec ses 4 milliards d’hectares, les forêts recouvrent environ 31 % de notre planète. Grâce à la photosynthèse, les plantes purifient l’air en permanence. Elles captent des quantités colossales de dioxyde de carbone qu’elles transforment en oxygène nécessaire à leur survie. Ses végétations concentrent le plus grand nombre de formes de vie et d’espèces. Elles façonnent, enrichissent et protègent les sols. Les feuillages, les bois, les racines et la terre retiennent l’eau de pluie, la filtre en s’écoulant dans les nappes souterraines et la débarrasse d’une bonne partie de ses impuretés. Non seulement les forêts limitent les risques de crues et de glissements de terrain, mais les feuilles des arbres relâchent une bonne partie de cette eau sous forme de vapeur.

Les forêts parviennent à réguler les conditions climatiques régionales. Elles rafraîchissent et humidifient l’air ambiant l’été et favorisent les précipitations. Mais partout, la déforestation s’accélère : commerce du bois, libération de terres pour les cultiver, urbanisation galopante, etc. Résultat, les écosystèmes forestiers se dégradent et la biodiversité souffre voire disparaît. Pire, la destruction des forêts émet de plus en plus de gaz à effet de serre et accélère le réchauffement climatique.

Atterrés par ce constat, un couple de quinquagénaires décide de tout plaquer pour fonder MiniBigForest, une association pour revégétaliser les villes à grande échelle. Jim Bouchet et Stéphanie Saliou ambitionnent de planter en ville des petites forêts 30 fois plus dense qu’une forêt traditionnelle, qui poussent 10 fois plus vite pour abriter 100 fois plus de biodiversité. Nantes et Rennes répondent déjà à l’appel.