De la glace du Groenland dans des cocktails à Dubaï : mais à qui appartient la banquise ?

Prélever des glaçons venus directement du Groenland pour les expédier à Dubaï ? Le concept d'une entreprise locale fait polémique. Six pays, dont les États-Unis et la Russie, sont souverains sur la région de l'Arctique, riche en ressources minières et pétrolières. À l'opposé du globe, l'Antarctique, elle, constitue un territoire à la réglementation bien plus complexe, mais un peu plus protectrice de l'environnement.

Des glaçons venus d'Arctique dans les Moscow Mule ou les Spritz des établissements de Dubaï. Forcément, les conséquences écologiques d'un tel projet ont fait grincer les dents de nombreux militants, ces derniers jours, après l'article publié par The Guardian mardi au sujet de l'entreprise à l'initiative de ce concept. "Artic Ice", une start-up groenlandaise, promet ainsi des glaçons à la qualité incomparable, prélevés directement sur les glaciers des fjords de Nuuk, la capitale de la région.

Bien sûr, l'impact environnemental causé par le transport de cette marchandise atypique est désastreux. Il faut ainsi acheminer la glace vers les Émirats arabes unis sans la faire fondre, nécessitant un long transport en bateau ainsi que des congélateurs dépensant beaucoup d'énergie pour les conserver à basse température. Mais au-delà de cette lourde empreinte carbone, cette exploitation à des fins commerciales pose une autre question : peut-on accaparer la banquise à n'importe quelle condition ? Et à qui appartient-elle ? TF1info fait le point.

L'Arctique, une banquise partagée entre six États

Les zones bordant le pôle le plus au nord de notre planète constituent un territoire très disputé. Six États sont souverains en Arctique : l'Islande, le Danemark (pays auquel est rattaché le Groenland), la Norvège, le Canada, mais surtout les États-Unis et la Russie. Ces différents pays revendiquent souvent d'ailleurs un territoire plus étendu que celui leur appartenant officiellement. L'intérêt de ces puissances est attisé par les ressources pétrolières, gazières et minières, très nombreuses, mais encore peu exploitées dans cette zone du monde.

Mais pour comprendre comment les entreprises peuvent utiliser les ressources de la banquise, il faut d'abord garder à l'esprit que l'Arctique est un océan, régissant aux mêmes règles du droit international que l'ensemble des mers de la planète. "Il est bordé par des États côtiers qui ont des droits en mer comme sur terre, explique à TF1info Anne Choquet, juriste et spécialiste du droit des régions polaires à l'université de Bretagne occidentale. Suivant la zone de l'océan, ils ont plus ou moins de droit. On retrouve d'abord la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive, puis, enfin, la haute mer. Chacun de ces espaces-là est associé à un droit particulier."

Autrement dit, plus l'État souverain se rapproche de sa côte, plus il a de droits, et plus il s'en éloigne, moins il en possède. En fonction de la zone, la banquise qui se forme à la surface de la mer est donc aussi concernée par ces règles. Dans le cas du prélèvement des glaçons groenlandais, "il faudrait aussi vérifier si une protection particulière" a été appliquée dans la zone de ce projet, continue Anne Choquet. Dans ce cas, une autorisation spéciale doit alors être demandée pour réaliser des projets dans le lieu protégé.

L'Antarctique, une terre davantage protégée... mais au statut complexe

À l'inverse, à l'opposé du globe, la banquise de l'Antarctique semble un peu plus protégée d'éventuelles initiatives de ce type. Le territoire constitue une zone au statut juridique complexe. Dire, comme on l'entend parfois, de ce continent qu'il est une terra nullius, un territoire qui n'appartient à aucun État, n'est pas vrai. En réalité, plusieurs États, dont la France, se sont réunis à la fin des années 50 pour trouver un accord par rapport aux différentes revendications territoriales de l'époque. "Ils se sont alors mis d'accord sur 'un non-accord', indique ainsi Anne Choquet. Ils ont gelé la situation. Ils ne peuvent pas avoir de nouvelles prétentions territoriales, mais cela ne signifie pas qu'ils abandonnent pour autant celles qu'elles détenaient jusque-là."

En résumé, après ce traité, chaque pays signataire est libre de reconnaître ou non officiellement la présence d'un autre État dans un secteur donné de l'Antarctique, comme la France en Terre Adélie, par exemple. Par ailleurs, le texte interdit aussi l'exploitation de ressources minérales dans la région. De quoi rendre impossible un commerce similaire à celui des glaçons du Groenland ? "Ce n'est pas aussi simple que cela, continue l'enseignante-chercheuse. Dans l'acte final de la conférence des négociations du Traité, il est dit que la glace n'est pas considérée comme une ressource minérale."

Mais si un projet lié à son exploitation était envisagé, "une évaluation d'impact sur l'environnement" serait alors exigée pour l'autoriser, en vertu du protocole de Madrid, un accord de protection du continent signé en 1991. En fonction des pays, d'autres expertises peuvent aussi avoir lieu afin de permettre ou non l'établissement d'une telle tâche. Il n'est alors pas certain que ces commissions composées de spécialistes valident la réalisation d'un tel programme.