Dans les transports, des nouvelles technologies au ralenti

Les chercheurs n’y vont pas par quatre chemins : pour faire chuter l’empreinte carbone du transport, nous devons limiter nos déplacements. En l’occurrence, il faut supprimer un maximum de trajets non-essentiels et favoriser des véhicules collectifs ou neutres en carbone. Aurélien Bigo, ingénieur spécialiste de la transition écologique dans les transports, reconnaît que les constructeurs automobiles ont fait des efforts pour améliorer l’empreinte carbone des moteurs. Mais le chercheur déplore que derrière ces avancées technologiques, les véhicules sont devenus beaucoup plus lourds et, en moyenne, trois fois plus puissants en quelques décennies.

Stéphane Meuric, directeur du Technopole des mobilités innovantes et durables, estime que l’État doit jouer son rôle : "Les zones à faible émission, interdisant certains accès aux voitures les plus polluantes, réorganisent les mobilités et responsabilisent chacun." Or, s’il y a moins de voitures dans les centres-villes, leur circulation croît en périphérie. Aurélien Bigo se méfie des applications visant à fluidifier le trafic : "Elles font mécaniquement progresser la vitesse des véhicules." Quant à celles qui promeuvent le covoiturage, sur des longues distances, on s’aperçoit que la moitié des utilisateurs s’en servent pour se passer du train. Autant de gains énergétiques théoriques immédiatement annulés. Pour le chercheur, l’État doit aller jusqu’au bout et diriger toutes ces politiques contre la voiture : développer les alternatives aux transports routier et aérien, revoir les aménagements du territoire, mettre en place une fiscalité offensive, etc.