Comment plantes et animaux s’adaptent au réchauffement climatique ?

Le changement climatique menace d’extinction près d’un cinquième des espèces animales. Le constat de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ne prête plus à confusion. 41 % des amphibiens, 13 % des oiseaux et 27 % des mammifères se trouvent sur la liste rouge des espèces en péril. Le déclin brutal de la faune ébranle les plantes : la flore aurait perdu, d’après la revue Science, plus de la moitié de ses capacités à s'adapter au changement climatique. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme : "Le changement climatique a causé des dommages considérables, et de plus en plus de pertes irréversibles, dans les écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et océaniques." La Fondation pour la recherche sur la biodiversité estime que de 3 à 6 % des espèces animales et végétales auraient déjà disparu.

Or, la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) rappelle que nous restons très dépendants de la biodiversité. Nous continuons à utiliser quelque 50 000 espèces non domestiquées dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, de la médecine, des matériaux ou encore des loisirs. Une personne sur cinq dépend des plantes sauvages, des algues et des champignons pour vivre ou se nourrir, tandis que 2,4 milliards d'êtres humains nécessitent de couper du bois pour cuisiner. Au total, l’IPBES estime que 70 % de la population pauvre du monde reste directement liée à la flore et à la faune sauvage. La biodiversité nous fournit en oxygène, séquestre le dioxyde de carbone (CO2), purifie notre eau, nous protège des tempêtes, fertilise les sols, etc. L’érosion de la biodiversité pourrait nous poser de graves problèmes économiques et sanitaires.

Jonathan Lenoir, chercheur du CNRS au laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés, le jure, la biodiversité peut s’adapter. "Migrations, redistributions des aires de répartition des espèces, changements de comportement… Les adaptations prennent différentes formes. Les mouvements des plantes et animaux suivent les lignes du réchauffement."