Fourmis de feu, ragondins et coccinelles... Ces espèces exotiques envahissantes qui coûtent (très) cher en France

Elles sont impliquées dans 60% des extinctions d'espèces et coûtent plus de 423 milliards de dollars par an à la planète. Les espèces exotiques envahissantes se propagent de plus en plus rapidement dans le monde, causant des dégâts immenses. C'est ce que pointe le rapport de l'IPBES, surnommé le Giec de la biodiversité, publié lundi 4 septembre. Un document inédit qui se penche sur ces plantes et animaux introduits par l'homme et dont le développement est favorisé par la mondialisation ou le changement climatique. Des espèces qui ravagent les cultures et les forêts, propagent des maladies et menacent la qualité de la vie sur Terre.

Et la France n'est pas épargnée par le phénomène. Parmi les espèces exotiques envahissantes les plus connues sur le territoire : le moustique tigre ou encore le ragondin. Des "espèces qui ont été bougées par une action humaine – intentionnelle ou non intentionnelle – en dehors de leur aire de distribution d'origine", détaille pour TF1info Philippe Grandcolas, directeur de recherche CNRS, directeur adjoint scientifique de l’institut écologie et environnement du CNRS.