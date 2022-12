COP15 : face à l'urgence, un accord pour protéger 30% de la planète

Présentée comme l'équivalent pour la biodiversité de l'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, elle prévoit de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. Le but est de préserver les écosystèmes en danger des activités humaines et dévastatrices pour la nature. Ces aires protégées le seront sous un niveau minimum de protection, tout en admettant au sein des aires protégées un usage des ressources "durable". Une mesure qui fait débat puisque les niveaux de protection restent à l'appréciation de chaque État, la France, deuxième domaine maritime mondial, étant, par exemple, régulièrement pointée du doigt pour la faible protection de ses aires protégées.

Les associations ont toutefois salué la décision, l'ONG Campaign for nature estimant qu'avec cette mesure, l'humanité pourrait prendre "le plus grand engagement de l'histoire en faveur de la conservation des océans et des terres". Si la mesure est adoptée, "les perspectives pour les léopards, les papillons, les tortues de mer, les forêts et les populations s'amélioreront nettement", estime le directeur de l'association, Brian O'Donnell. Toutefois, Sue Lieberman, de l'ONG WCS, note que "certains aspects ne sont pas assez ambitieux et se concentrent sur 2050, ce qui est trop loin dans le futur".