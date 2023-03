Changement climatique : l’adaptation aux inégalités sociales en question

Les fortes chaleurs mettent sérieusement à l’épreuve nos organismes. Les canicules, températures supérieures à 37° sur trois jours au moins sans descendre en dessous de 20° la nuit, affectent la capacité de notre corps à régler notre température interne. Elles nous empêchent de bien dormir, provoquent des déshydratations, des malaises et fragilisent les enfants, personnes âgées et personnes souffrant de maladies chroniques. Le risque s’aggrave pour les citadins lorsque la canicule s’accompagne d’humidité, d’une absence de vent et d’une pollution atmosphérique. Les professionnels travaillant à l’extérieur (maçons ou couvreurs par exemple) s’exposent aux insolations. Les entreprises doivent donc adapter les horaires de travail pour éviter le moment de la journée où les rayons du soleil tapent le plus fort. La Sécurité sociale rappelle également que ceux qui exercent leur métier dans des espaces fermés restent vulnérables si la température des lieux demeure élevée. "Les personnes vulnérables doivent accéder à des espaces frais ou climatisés", ajoute Ameli sur son site. Les professionnels sont ainsi contraints d'adapter leurs activités pour tenir compte des évolutions du climat : limiter les déplacements ou privilégier le télétravail si les salariés profitent d’un meilleur confort chez eux.

La plus grande fréquence de vagues de chaleur chambarde aussi l’offre de travail et la productivité. Une étude américaine affirme que pour les secteurs les plus exposés (agriculture, construction, etc.), des températures maximales au-dessus de 30 °C réduisent le temps de travail journalier d’une heure en moyenne (-14 % de travail effectif). Les industriels sont invités à travailler sur du long terme en intégrant les risques climatiques dans les chaînes d’approvisionnement. Le tourisme, très touché par l’érosion des côtes, la fermeture de stations de ski en montagne, la protection de lieux en danger, doit proposer de nouvelles activités moins dépendantes des ressources naturelles. Le parc naturel des Calanques à Marseille, par exemple, a choisi de restreindre la venue de touristes, y compris pendant la saison haute. Adrien Delahais, Doctorant en économie du changement climatique, prévient l’État et les collectivités locales : "Certaines régions dépendantes tirent les conséquences du changement climatique et doivent faire des choix. En montagne, des stations ne fonctionnent plus à la neige naturelle. Or, la neige de culture entre en compétition avec l’agriculture et les restrictions d’eau pourront y mettre un sérieux coup de frein. Des questions de gouvernance vont se poser et il faudra se demander à partir de quel moment on met un stop à certaines activités."