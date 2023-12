Environnement : cinq rendez-vous qui pourraient tout changer en 2024

À l'échelle locale, nationale et internationale, des étapes-clés sont attendues en 2024 pour le climat et la biodiversité. Plastique, énergie, emballages… de ces négociations et échéances pourraient sortir le meilleur comme le pire. Une chose est sûre : pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 et 2050, États, entreprises et collectivités devront accélérer leur transition.

Les objectifs sont clairs, connus, et même endossés politiquement : -55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 dans l'Union européenne par rapport au niveau de 1990 ; la neutralité carbone – un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par des puits de carbone - en 2050 dans l'UE et aux États-Unis, 2060 en Chine et 2070 en Inde ; 30% des terres et des mers protégées d'ici à 2030.

La route pour y parvenir, elle, est souvent moins claire. En 2024, plusieurs grands rendez-vous à différentes échelles – locale, nationale, internationale – permettront d'ancrer ces trajectoires ou au contraire, les éloigneront. La rédaction de TF1info évoque les enjeux liés à cinq d'entre eux.

1. Un traité contre le plastique : volontaire ou contraignant ?

Il faudra attendre la fin de l'année 2024 pour savoir si les négociations internationales sur le premier traité contre la pollution plastique ont abouti. Les États se retrouveront alors en Corée du Sud pour acter la réduction du plastique ou... l'échec de leur discussion. Pour la première option, il faudra d'ici là surmonter de gros désaccords.

Si l'idée d'un traité semble actée, sa portée, elle, fait débat, entre les partisans d'une réduction drastique de la production de plastique d'ici à 2040 d'un côté et de l'autre, les pays producteurs de pétrole (avec du plastique issu de la pétrochimie) et les lobbies des industries plastiques qui défendent le recyclage. Le débat n'est pas tranché non plus sur le caractère contraignant ou volontaire du traité.

Le temps presse : des traces de plastiques et de microplastiques ont été détectées partout, avec des risques pour la planète (3,4% des émissions mondiales en 2019) mais aussi pour la santé humaine (on en trouve dans le lait maternel). Or, la production annuelle de plastique a plus que doublé en vingt ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Or, seulement 9% des plastiques sont recyclés.

2. Le Green Deal : accélération ou fin de parcours ?

À l'échelle européenne, l'année 2024 marquera la concrétisation des dernières mesures du Green Deal, le fameux Pacte Vert lancé en 2019, dont un texte très débattu sur les emballages et le recyclage.

Mais ce sera aussi et surtout l'année des élections européennes qui seront déterminantes pour l'avenir du Pacte vert, entre une gauche, au sens large, au Parlement européen qui veut aller plus loin et une droite qui craint que ces mesures ne réduisent la compétitivité de l'Union européenne.

Elles seront d'autant plus déterminantes que des questions essentielles restent en suspens, comme la transition de l'agriculture et le contrôle des pesticides, la stratégie industrielle européenne, mais aussi des engagements de réduction plus forts des émissions de gaz à effet de serre.

C'est d'ailleurs acquis : une partie de la campagne se jouera sur le thème climatique. Fin novembre, aux Pays-Bas, la formation de Geert Wilders a remporté les législatives en faisant campagne contre les politiques européennes, certes migratoires, mais aussi climatiques ; d'autres partis, ailleurs en Europe, comme en République tchèque, ont eux promis de "renverser l'ensemble du Pacte vert" après les élections européennes.

3. Une nouvelle stratégie énergétique pour la France : accélération ou effort insuffisant ?

En France, une loi sur la souveraineté énergétique est attendue début 2024, adossée à une "stratégie française pour l'énergie et climat" présentée mi-décembre et un décret décrivant les grandes orientations par énergie et par périodes quinquennales.

La stratégie française est axée sur deux piliers : développer les énergies décarbonées (nucléaire, énergie solaire, éolien en mer surtout) et maintenir une politique de sobriété pour "maîtriser la consommation" d'énergie. Concrètement, il s'agit de maintenir tous les réacteurs nucléaires actuels tout en lançant un nouveau programme avec six puis huit EPR2.

Côté énergies renouvelables : il s'agit d'abord de l'éolien en mer, avec une trentaine de parcs, comme celui déployé au large de Saint-Nazaire, le seul en service aujourd'hui, à l'horizon 2035, et le doublement du rythme de déploiement du photovoltaïque. Pour l'éolien terrestre, dont l'acceptabilité sociale est un sujet, le rythme actuel de développement serait maintenu, sans accélération.

Il s'agit aussi de poursuivre les efforts pour réduire la consommation d'énergie (de 40 à 50% en 2050 par rapport à 2021), notamment via la rénovation de l'habitat et les véhicules électriques.

Suffisant pour sortir "la France de sa dépendance aux énergies fossiles d'ici à 2050", tel que l'assure le gouvernement ? "Une feuille de route et des objectifs bien trop insuffisants pour permettre à la France de respecter l'Accord de Paris", répond Greenpeace.

Concrètement, le chantier se situera du côté des énergies renouvelables, car les nouvelles centrales, elles, ne seront pas prêtes avant 2040 au mieux.

Par ailleurs, le gouvernement français doit présenter le troisième volet de son plan national d'adaptation au changement climatique en janvier. Le niveau d'ambition, les moyens humains et financiers adossés à sa mise en œuvre diront beaucoup des capacités françaises à tenir les objectifs.

4. Des plans dans chaque région : effet de com' ou véritable levier ?

La "planification écologique" voulue par le gouvernement français passe par l'organisation de "COP régionales". Il s'agit de décrire précisément la façon dont chaque région va contribuer aux objectifs nationaux en actionnant différents leviers selon ses spécificités géographiques, économiques, etc.

Lancées à l'automne, elles réunissent tous les acteurs régionaux, et devront aboutir avant l'été avec des plans précis, secteur par secteur. Dans le Grand Est, par exemple, le parc de voitures électriques devra passer de 32.000 véhicules en 2022 à 460.000 en 2030 ; les chaudières au fioul devront diminuer de 367.000 en 2019 à 96.000 en 2030 et les habitants, eux, devront réduire leurs déchets de 558 kilos par habitant et par an à 446 kilos en 2030.

Avec quels résultats ? Lors d'un événement organisé mi-décembre sur la planification écologique, des experts ont émis des doutes. "Les COP régionales sont des lieux de concertation et de négociation, et par nature, les accords qui en sortiront risquent d'être fragiles", a ainsi relevé Agnès Hallosserie, directrice du programme biodiversité à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). "Il faudrait que les feuilles de route qui en sortiront comportent un volet sur l’ambition et un autre sur les leviers de financement à mobiliser par les collectivités territoriales", a pour sa part noté Louise Kessler, directrice de programme à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE).

5. Une stratégie pour les pesticides : progrès ou statu quo ?

En France, comme en Europe, le sujet des pesticides illustre la polarisation des idées dès qu'il s'agit d'agriculture, et des positions sans cesse renvoyées dos-à-dos entre économie et souveraineté d'un côté, préservation des écosystèmes et lutte contre le changement climatique de l'autre.

Preuve en est : le renouvellement pour dix ans de l'autorisation du glyphosate par la Commission européenne en novembre dernier (la France s'est abstenue) et le rejet, par le Parlement européen, d'une législation visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'UE d'ici à 2030.

En France, la stratégie "Ecophyto 2030", repoussée et désormais attendue en début d'année, vise à réduire de 50% l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en 2030 par rapport à la période 2015-2017. En réalité, elle vise surtout à y parvenir cette fois, car cette baisse de 50% était déjà l'objectif fixé en 2009 et devait, à l'époque, être atteint en dix ans.

Pour y arriver, l'exécutif mise, dit-il, "sur une nouvelle approche qui se base sur l'accélération du développement des solutions alternatives non chimiques et chimiques pour mieux se préparer au potentiel retrait de certaines substances actives", avec 250 millions d'euros prévus pour l'agriculture dans le projet de loi de finances 2024.

Mais pas encore dévoilée, la stratégie éco-phyto a déjà du plomb dans l'aile avec l'abandon, par le gouvernement, d'une hausse des taxes sur les pesticides pour calmer la colère des agriculteurs. Et des doutes sérieux sur l'ampleur de la transformation nécessaire dans le secteur agricole pour préserver la santé humaine et les écosystèmes.