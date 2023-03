Les émissions de CO2 liées à l'énergie battent un nouveau record... mais augmentent moins que prévu

Le constat est d'autant plus inquiétant que l'an dernier, les émissions ont été alimentées par un recours accru aux énergies fossiles, en raison des épisodes climatiques extrêmes comme les sécheresses et les canicules et des difficultés de fonctionnement d'un nombre inédit de réacteurs nucléaires. Les émissions générées par la combustion du charbon ont augmenté de 1,6%, portées par la consommation en Asie et en Europe, où il est venu remplacer le gaz devenu trop cher.

Les émissions provenant de ce dernier ont d'ailleurs baissé de 1,6% l'an dernier, à la suite d'un resserrement continu de l'offre, exacerbé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les réductions des émissions dues au gaz ont été particulièrement prononcées en Europe (-13,5%). La région Asie-Pacifique a également connu des réductions sans précédent (-1,8%). Autre énergie problématique : le pétrole, dont les émissions sont en hausse de 2,5%. Elles restent cependant en deçà des niveaux pré-Covid, et la hausse s'explique pour moitié par la reprise du trafic aérien, précise l'AIE.