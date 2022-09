Éco-anxiété : 67% des Français déclarent ressentir de la peur face à l’avenir

Quant au profil des personnes qui ressentent ces éco-émotions (responsabilité, peur, motivation, combativité, colère), il est relativement similaire aux "éco-anxieux" : ce sont majoritairement les femmes (plus de la moitié des femmes se disent concernées par l’éco-anxiété, et même 55% des femmes de moins de 35 ans), les jeunes (53% des -35 ans, dont 17% tout à fait concernés), les citadins (49%), les cadres et professions intermédiaires (54%) et les parents (51%, et même 61% chez les mères de famille). Pour Laelia Benoit, pédopsychiatre et sociologue, "ces différences de genre sont en partie dues au fait que les minorités (au sens sociologique : un groupe ayant moins de 'pouvoir' qu’un autre) sont plus inquiètes du changement climatique, car directement conscientes qu’elles seront perdantes dans toutes les crises". Et d'ajouter : "cette notion de minorité peut expliquer également la différence entre génération".