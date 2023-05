Pluies, températures, manteau neigeux... Que disent les indicateurs qui permettent d'évaluer la sécheresse ?

Côté températures, elles ont été en moyenne d'environ 11,8°C à l'échelle nationale au mois d'avril, soit 0,1°C de plus que la normale, et très proches du niveau enregistré l'année dernière à la même période. "Jour après jour, les minimales et maximales ont oscillé autour de la normale sans épisode de gelées tardives, contrairement à avril 2022 ou avril 2021, et sans pic de douceur marqué à l’échelle du pays", précise Météo France.

Mais ce retour proche de la normalité ne permet pas de mettre fin à la série de mois consécutifs, qui s'établit désormais à 15 depuis le mois de février 2022, pendant lesquels les moyennes mensuelles ne sont pas descendues en dessous des normales.