Réchauffement climatique : un tiers des glaciers classés à l’Unesco vont disparaître d'ici 2050

Les glaciers classés au patrimoine mondial en Afrique "vont très probablement avoir disparu" d'ici 2050, notamment ceux du Parc national du Kilimandjaro. En Europe, ceux des Pyrénées-Mont Perdu en France et en Espagne devraient disparaître à leur tour, tout comme ceux des Dolomites en Italie et des parcs nationaux du Yellowstone et de Yosemite aux États-Unis. En Chine, les glaciers des aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan ont été divisés par deux et sont ceux qui fondent actuellement le plus rapidement.