Sommet sur l'Amazonie : les pays sud-américains créent une "alliance" contre la déforestation

La France, invitée au sommet tout comme d'autres pays non membres de l'OTCA tels que l'Allemagne et la Norvège, sera représentée ce mercredi par son ambassadrice à Brasilia, Brigitte Collet. "Il est urgent de mettre un terme à la déforestation", a déclaré mardi sur Twitter Emmanuel Macron, appelant "à protéger les réserves vitales, de carbone et de biodiversité, dans l'intérêt des pays forestiers, de leurs populations et du monde entier".