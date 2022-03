Comment réguler l’empreinte carbone des nouvelles technologies ?

Trois lois soutiennent ce défi majeur avec aux commandes l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

- L’autorité doit d’abord collecter auprès des entreprises du numérique leur empreinte environnementale. Sont visés les opérateurs télécoms, les services en ligne, les hébergeurs, les data centers, les prestataires de cloud, les fabricants de terminaux (smartphones en tête) et les éditeurs de systèmes d’exploitation. Attention, la loi reste incitative et ne leur impose pas (encore) de réduire leur empreinte environnementale.

- L’Arcep met en place un "observatoire des impacts environnementaux du numérique". Elle a pour mission de comparer les acteurs numériques entre eux, distinguer les pratiques les plus vertueuses et encourager le "numérique soutenable". Un baromètre permettra aux entreprises et aux particuliers de privilégier les acteurs les plus écologiques et se détourner des plus pollueurs.

- Une troisième loi antigaspillage impose, depuis le 1er janvier, aux opérateurs télécoms de communiquer à leurs abonnés fixe et mobile "la quantité de données consommées et leur équivalent en émissions de gaz à effet de serre" au moins "une fois par mois".

L’Arcep se destine à sensibiliser les utilisateurs à des comportements écoresponsables. Utiliser une connexion Wi-Fi plutôt que la 5G chez soi pour regarder des films en streaming par exemple, ou l’extinction de sa box en cas d’absence font partie des recommandations. Walter Delage, responsable RSE chez Iliad, se réjouit de ce frémissement : "Cet affichage aurait dû arriver bien avant dans tous les secteurs. On doit pouvoir aller plus loin et accéder à la consommation sur toute la durée de vie des outils. J’ai l’impression qu’il y a un décalage entre l’engagement de l’entreprise et la réalité perçu par l’utilisateur, ce n’est pas toujours concernant."

Le député Loïc Prud’homme veut faire de l’obsolescence programmée un principe inaliénable. Il a proposé en avril 2021 d’étendre la durée minimale de garantie légale de 2 à 10 ans. "Les produits sont faits pour durer, au moins le temps de la garantie, sans quoi le constructeur ou le distributeur devront prendre à leur charge les coûts de la réparation", estime le député de Gironde. Cette proposition de loi encore non votée reste en discussion.