Comment supprimer un maximum l’utilisation du papier à l’école et à l’université ?

Fondée début 2020, Edusign prône l’émargement digital et la numérisation des documents administratifs. Pour Elliot Boucher, consultant en marketing et un des 3 fondateurs, les feuilles papiers sont source de pertes de temps et de stress. "Généralement, les administrés courent après les feuilles et les stockent dans une armoire avec le risque qu’elles soient perdues ou jamais consultées. Notre mission est de rendre la gestion des présences rapide et de diminuer la consommation de papier." L’entreprise propose également de signer des contrats à distance, rédiger des réglementations, des chartes ou encore de remplir des questionnaires. Avec une certaine réussite : son chiffre d’affaires a triplé en un an. Des grandes écoles, des organismes de formations et de grandes entreprises privées se sont abonnés à l’application. "Edusign compte aujourd’hui plus de 500 000 utilisateurs. Nous en sommes à 6 millions de signatures pour 750 000 feuilles de présence", se réjouit Elliot Boucher.

Cette solution évite de ramasser les feuilles de présence. Toutes les informations du cours sont déjà rentrées et les élèves ou étudiants n’ont plus qu’à signer à l’aide de la souris, du doigt ou d’un QR code en fonction du terminal (smartphone ou ordinateur). "Nous nous adaptons au public peu adepte des nouvelles technologies en leur envoyant un mail, par exemple. Nous disposons d’une sécurité antifraude pour éviter que d’autres signent à notre place et nos données sont stockées en France", rassure le jeune responsable marketing. Le numérique offre de la réactivité aux secrétariats qui peuvent par exemple prévenir immédiatement les parents d’une absence dès qu’ils en reçoivent la notification du professeur. "Notre outil réduit le pourcentage d’absents", assure Elliot Boucher.