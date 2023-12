"Il y a de quoi faire ici" : une association française sensibilise les Émirats aux enjeux du dérèglement climatique

La COP28, rendez-vous mondial pour aborder les défis du dérèglement climatique, a lieu depuis jeudi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le choix d'organiser le sommet dans cette grande puissance pétrolière a été largement critiqué. Alex Misseri, qui réalise des ateliers sur le changement climatique depuis quelques années dans le pays, dit y observer les prémices d'une prise de conscience écologique.

Organiser la COP dans une puissance pétrolière ? Pour de nombreux observateurs, le choix des Émirats arabes unis pour accueillir le sommet mondial annuel sur le climat n'est pas passé. Le petit État arabe, qui a certes réduit ses exportations de pétrole ces dernières années, a longtemps misé sur les hydrocarbures pour maintenir à flot son économie. Sultan al-Jaber, le président de cette 28ᵉ COP, est lui-même le patron d’Adnoc, la compagnie pétrolière nationale du pays.

Néanmoins, dans le pays, des activistes tentent de sensibiliser malgré tout la population à l'urgence climatique, à l'image d'Alex Misseri. Présent au sommet mondial cette semaine, il coordonne depuis plusieurs années les ateliers de la "Fresque du Climat" aux Émirats arabes unis. Cette association, créée en France fin 2018, a pour objectif de faire débattre et de faire réfléchir les citoyens sur le dérèglement du climat, à travers la construction d'une "fresque", une série de cartes à assembler autour de cette problématique.

Remarque-t-il une prise de conscience climatique parmi les participants, et plus globalement, parmi la population des Émirats arabes unis ? TF1info lui a posé la question.

TF1info : Pourquoi avoir lancé une antenne de la Fresque du climat dans les Émirats arabes unis ? Était-ce une anticipation de la COP28 ?

Alex Misseri : J'avais suivi l’atelier de la "Fresque du Climat" en ligne peu de temps après mon arrivée aux Émirats arabes unis, en 2020. Je suis alors tombé amoureux de ce collectif. J’ai décidé d’y consacrer une bonne partie de mon temps. Lorsque l’organisation de la COP28 a été décidée ici, ça a dynamisé ma volonté d'y développer la "Fresque".

Il y a de quoi faire ici ! S’il y a des communautés à convaincre, autant s’occuper de celles qui émettent le plus de CO2. Or ici, on est dans la région qui rejette le plus de CO2 par personne, donc il y a potentiellement un plus fort impact de réduction qu’ailleurs. Ça avait donc du sens pour moi de m’impliquer ici. Aujourd'hui, on a formé plus de 6000 personnes dans le pays. On a des partenariats intéressants avec plusieurs branches du gouvernement, de nombreuses entreprises locales, des écoles et des universités.

Dans le pays, prend-on véritablement conscience de l’urgence à agir contre le changement climatique ?

Le niveau de maturité sur ces sujets est plus bas aux Émirats que dans d’autres régions. Même si ça fait longtemps que je n’y habite plus, je crois comprendre qu’en France et en Europe, on parle davantage de climat et pas mal d’actions y sont menées. Mais ici, on a la particularité d’être dans un petit pays – moins de 10 millions d’habitants – qui est riche et qui peut faire des investissements s’il le veut.

Le gouvernement émirati veut prouver au monde qu’il peut être un acteur leader sur le plan climatique Alex Misseri, animateur de la "Fresque pour le climat" aux Émirats arabes unis

Et puis, aux Émirats arabes unis, il y a un gouvernement qui donne le là : quand il pose des objectifs, tout le monde les suit. Lorsqu’il y a un alignement sur un sujet, cela va beaucoup plus vite que dans d’autres pays pour faire avancer le sujet en question. Par ailleurs, la grande majorité des habitants des Émirats sont des étrangers. Il y a donc une grande diversité des cultures, des approches, des compréhensions… Tout cela fait, que de mon point de vue, il y a une plus faible maturité dans ce pays, ce qui ne l’empêche pas, sur certains dossiers, d’avancer plus vite. Tout n’est pas rose, mais tout n’est pas noir non plus.

Les Émirats arabes unis prévoient de décarboner totalement leur économie d'ici à 2050. Selon vous, les décideurs de cette traditionnelle puissance pétrolière ont-ils véritablement une fibre écologique ? Ou n’y voient-ils qu’un intérêt pour maintenir leur économie à flot ?

Le gouvernement veut prouver au monde qu’il peut être un acteur leader sur ce plan-là. Je pense qu'une petite partie de la population, notamment les élites qui dirigent le pays, ont compris l’enjeu environnemental. Par contre, le levier activé dans ce cadre reste pour le moment un levier économique, politique et d’image. La majorité des gens est plus sensible à ça. Récemment, dans le cadre de notre atelier, on a réalisé une fresque géante, avec plus de 800 participants. La ministre du Changement climatique local était présente.

Je suis peut-être un peu naïf, mais j’ai vraiment envie de croire aux bonnes intentions des gens. Aux Émirats, il y a tout de même des leaders assez éclairés, assez visionnaires, qui investissent dans ce dont ils croient. J’ai envie de croire qu’ils ont des intentions qui peuvent être assez similaires à celles d’activistes pour le climat.