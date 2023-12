COP28 : où en sont les négociations, à quatre jours de la clôture ?

À quatre jours du terme de la COP28, les négociations s'accélèrent. Une troisième version du projet d'accord est en cours de discussions. Mais des difficultés autour de la sortie des énergies fossiles persistent.

La COP28 dans sa dernière ligne droite. Débutée fin novembre à Dubaï, la grande conférence internationale pour le climat s'approche de sa clôture, programmée mardi 12 décembre. Et l'accord sur la fin du charbon, du pétrole et du gaz reste encore à trouver. Alors que les négociations s'accélèrent, le président émirati Sultan Al Jaber a réclamé de "finir le travail", devant les négociateurs des pays, réunis ce vendredi, au lendemain de la traditionnelle journée de pause.

Dans le détail, quatre binômes de ministres des pays développés et du sud ont été formés pour débloquer les discussions. Le président a alors demandé une troisième version du projet d'accord, où les énergies fossiles doivent être citées, et ce, dès ce vendredi après-midi. Sultan Al Jaber, par ailleurs patron de la compagnie pétrolière Adnoc, a d'ailleurs prévenu les 197 pays participants : il souhaite clôturer la COP à l'heure, mardi matin, ce qui serait exceptionnel, puisque les quatre dernières COP ont toutes dépassé leur fin prévue de plus de 24 heures.

Des pays opposés à la mention d'une réduction ou d'une sortie des énergies fossiles

Mais lui souhaite en faire une COP historique. Le 30 novembre, les pays ont déjà adopté une décision sur la mise en œuvre d'un fonds pour aider les pays pauvres à payer pour les "pertes et dommages" climatiques. "Nous avons surpris les sceptiques et inspiré les optimistes", a-t-il insisté ce vendredi, dans des propos rapportés par l'AFP. Il n'est pas le seul à le dire, malgré le suspense qui reste entier sur la forme d'un accord final autour des énergies fossiles.

Car les désaccords restent importants. Une poignée de pays, dont la Chine, premier consommateur mondial d'énergies fossiles, et l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, s'opposent jusqu'à présent à la mention d'une réduction ou d'une sortie des énergies fossiles dans le projet d'accord. Leur opposition est en balance avec les deux options de formulation citées dans la deuxième version du projet d'accord, datant de mardi : "une sortie juste et ordonnée" des énergies fossiles, ou l'engagement d'"accélérer les efforts en vue d'une sortie" de ces combustibles brûlés "sans dispositif de captage des émissions, et de rapidement réduire leur usage pour atteindre la neutralité carbone" d'ici à 2050.

Cette dernière formulation fait écho à celle employée par les deux plus puissantes économies mondiales, États-Unis et Chine, dans une déclaration commune en novembre : "accélérer suffisamment le déploiement des renouvelables [...] afin d'accélérer le remplacement de la production d'électricité à partir du charbon, du pétrole et du gaz".

Des formulations alternatives à ces options peuvent encore surgir : "ce n'est pas binaire ou trinaire, il faudra trouver quelque chose qui permette d'avoir un consensus", confie à l'AFP un négociateur du camp de la sortie. Le groupe des pays arabes et l'Arabie saoudite en particulier sont "très obstructionnistes", confie à la même source un observateur membre d'une ONG. "Ryad veut montrer clairement qu'ils ne changeront pas leur politique énergétique sous pression des militants climatiques."