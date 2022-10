Bon pour l'air mais mauvais pour le climat : le GNL est-il vraiment l'avenir des bateaux de croisière ?

D'autant que des solutions existent pour permettre au secteur de la croisière d'avoir une approche plus environnementale. "Il existe des alternatives au fioul et au GNL pour les bateaux de croisière. On peut notamment citer le recours à des piles à combustible à hydrogène ou encore les carburants de synthèse à base d’hydrogène renouvelable, aujourd’hui développés dans certains navires du Nord de l’Europe", explique la responsable.

Autre solution, étudiée par exemple par les Chantiers de l'Atlantique en France : le développement de voiles de nouvelle génération capables de propulser des navires de croisière de moyenne taille ou au moins de réduire la consommation en carburant des mastodontes des mers de manière conséquente. "Mais ces innovations ne fonctionnent que sur les navires de plus petite taille", précise Fanny Pointet. "Sur des bateaux géants comme l’Icon of the Seas, c’est plus compliqué. Plus la machine est grosse, plus c’est compliqué", détaille-t-elle avant de pointer les "consommations énergétiques astronomiques" de ces navires pour les propulser.