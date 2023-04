Eaux usées : la France en réutilise-t-elle seulement 1% ?

Lorsque l'on évoque ce sujet, un acronyme revient systématiquement. On parle en effet de la REUT, ou réutilisation des eaux usées traitées. Rappelons qu'en France, on compte environ 20.000 stations d'épuration, qui se chargent du traitement des eaux usées. Ces dernières, dans leur immense majorité, sont "rejetées dans le milieu naturel", comme le rappelle l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France (ORS-IDF). L'objectif affiché serait ainsi de miser sur la réutilisation des eaux usées épurées (REUE), qui consiste à "récupérer directement ces eaux usées épurées, de les traiter éventuellement une nouvelle fois et de s’en servir pour toutes sortes d’usages". Que ce soit pour l'arrosage public, l'agriculture ou tout autre type d'usage.

L'avantage d'une réutilisation de ces eaux traitées une fois leur passage par les stations d'épuration est multiple : éviter le coût élevé du prélèvement puis de la potabilisation, diminuer le taux d'exploitation des nappes, préservation des milieux naturels... Pourtant, en France, c'est bien 1% à peine des eaux usées traitées qui sont réutilisées. Le chiffre avancé par les responsables du gouvernement est mis en avant par les acteurs de l'assainissement tels que Veolia, ou par des institutions comme le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).