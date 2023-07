Dix milliards d'euros nécessaires pour adapter la forêt au réchauffement climatique

"Sous l'effet du changement climatique, les forêts vont subir un accroissement et un cumul de différents types de perturbations", alerte ainsi le rapport. Plusieurs pistes sont par conséquent proposées pour rendre ces milieux plus résilients. Un "effort de renouvellement de 10% de la forêt", à travers des coupes mais aussi de nouvelles plantations, parmi lesquelles, des essences plus résilientes, est ainsi conseillé.

Un moyen d'adapter ou de reconstituer les forêts, alors que "l'ampleur et la vitesse des changements globaux vont dépasser les capacités d'adaptation naturelle de ces écosystèmes", explique le rapport. Celui-ci souligne par ailleurs que davantage de forêts devront également bénéficier d'une gestion durable, et que le secteur devra davantage recruter pour répondre à ces enjeux.

Des financements importants seront donc nécessaires, le rapport tablant sur un investissement de dix milliards d'euros pour les propriétaires forestiers. Ceux-ci constituent effectivement les principaux détenteurs des surfaces forestières en France. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en déplacement à Tigy, dans le Loiret, mercredi a assuré que sur les "8 à 10 milliards d'euros" nécessaires sur dix ans, l'État prendrait en charge une partie.