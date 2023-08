"Le nucléaire seul ne suffira pas" pour décarboner la France, selon le patron de RTE

Dans un rapport publié en octobre 2021 par RTE sur les futurs énergétiques de la France 2050, l'entreprise appelait déjà à miser à la fois sur le nucléaire et les énergies renouvelables. "La France est frappée d'une pathologie, qui est de passer son temps à polémiquer entre le nucléaire versus renouvelables : ce n'est pas la première question à se poser. (...) Le pays consomme 63% d'énergies fossiles, il faut se demander comment on arrête ces consommations qui sont toutes importées, qui sont produites dans des pays qui ne sont pas nos alliés et qui coûtent à la France tous les ans entre 50 et 100 milliards d'euros", a martelé le patron de RTE sur l'antenne de France Inter.