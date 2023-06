Viande : la consommation annuelle des Français a-t-elle augmenté de 3% en 10 ans ?

Pour évaluer la consommation de viande des Français, nous pouvons étudier les données compilées par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, autrement connu sous le nom FranceAgriMer, un organisme public. En février, il a présenté l'édition 2023 d'une étude dédiée aux "marchés des produits laitiers, carnés et avicoles". Un document au sein duquel figure en annexe un tableau instructif, relatif à la consommation de viande annuelle moyenne par habitant en France.

Les données distinguent viande bovine, ovins/caprins, porcs ainsi que les volailles. Notons que l'unité retenue est le "kgec/hab" - ou kilogramme équivalent carcasse par habitant -,"utilisée afin d'avoir une unité commune entre les carcasses, les produits transformés et les conserves", explique FranceAgriMer, incluant dans les calculs des parties non comestibles telles qu'os et tendons. "On convertit chaque rubrique de produit partiellement transformé en équivalent-carcasse par application d'un coefficient de conversion qui permet d'évaluer le poids de carcasse originel", ajoute l'établissement public.