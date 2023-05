Enquête ouverte autour des rejets d'eau douce d'EDF dans l'étang de Berre

C'est un casse-tête environnemental difficile à résoudre. Depuis des années, les rejets d'eau douce d'EDF dans l'étang de Berre, près de Marseille (Bouches-du-Rhône)? sont accusés d'affecter l'écosystème de la plus grande lagune méditerranéenne de France. Une eau puisée dans la Durance et issue des neiges alpines que la compagnie énergétique turbine dans sa chaîne de centrales allant des Alpes à Saint-Chamas, en Provence, pour produire de l'hydroélectricité. Une eau douce non polluée qui est ensuite rejetée dans l'étang de Berre, composé d'eau salée.

En 2004, la Cour européenne de justice avait condamné la France dans cette affaire, et les quantités d'eau déversées dans le bassin par EDF avaient été limitées à 1,2 milliard de mètres cube par an - l'équivalent de 300.000 piscines olympiques - contre plus de deux milliards auparavant. Une quantité qui reste trop élevée pour les associations de défense de l'environnement et certaines collectivités, et qui a poussé le pôle santé publique et environnement du parquet de Marseille à ouvrir une enquête pour "rejet en mer ou en eau salée de substance nuisible pour le maintien ou la consommation de la faune et de la flore".