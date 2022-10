En France, le réchauffement climatique s'annonce pire que prévu

À quoi ressemblera l'été en 2100 ? Après un été 2022 record en termes de températures en France, marqué par des incendies et une sécheresse historiques, le réchauffement climatique ces prochaines années s'annonce pire que prévu. Il pourrait être deux fois plus intense en France que prévu. En 2100, la hausse de la température moyenne atteindrait + 3,8 °C. Il ferait ainsi en moyenne +3,2 °C en hiver et +5,1 °C l’été par rapport au début du XXe siècle.

Tel est le constat inquiétant des scientifiques de Météo-France et du CNRS, dans une étude parue le 4 octobre dans la revue Earth System Dynamics. Pour arriver à ces résultats, ils ont utilisé une nouvelle méthode de calcul, en combinant les modèles utilisés par le GIEC - utilisés jusqu'à présent pour calculer l'évolution des températures au niveau mondial - avec les données collectées dans une trentaine de stations météorologiques en France.